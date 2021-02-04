У МОЗ розповіли, скільки всього людей загинули і постраждали в результаті пожежі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відправився в Запоріжжя через пожежу в інфекційній лікарні, в якій загинули і постраждали кілька людей.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Читайте такожУ Запоріжжі сталася пожежа в обласній інфекційній лікарні: є загиблі

Він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Міністр підтвердив, що загинули чотири людини, двоє отримали пошкодження і сімох вдалося евакуювати.

"Причини загоряння корпусу з'ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винні у цій трагедії будуть притягнуті до відповідальності за законом. Зараз я в терміновому порядку вилітаю в Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", – написав Степанов.

Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо

3 лютого о 23: 25 у Запоріжжі по Гвардійському бульвару, 142, на території інфекційної лікарні виникла пожежа. Осередок загоряння знаходився на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.

4 лютого о 00: 19 пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв.

В результаті пожежі загинули 4 людини і 2 людини постраждали, евакуйовано 7 осіб.

Тим часом в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроект у першому читанні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко