Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відправився в Запоріжжя через пожежу в інфекційній лікарні, в якій загинули і постраждали кілька людей.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.
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Він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Міністр підтвердив, що загинули чотири людини, двоє отримали пошкодження і сімох вдалося евакуювати.
"Причини загоряння корпусу з'ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винні у цій трагедії будуть притягнуті до відповідальності за законом. Зараз я в терміновому порядку вилітаю в Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", – написав Степанов.
Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо
- 3 лютого о 23: 25 у Запоріжжі по Гвардійському бульвару, 142, на території інфекційної лікарні виникла пожежа. Осередок загоряння знаходився на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.
- 4 лютого о 00: 19 пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв.
- В результаті пожежі загинули 4 людини і 2 людини постраждали, евакуйовано 7 осіб.
- Тим часом в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроект у першому читанні.
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