В Одесі в одному з будинків горіла квартира.

Сьогодні, 26 квітня, в Одесі під час пожежі у житловій багатоповерхівці загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області. Як зазначається, приблизно о 09:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Малиновському районі Одеси, по вулиці Інглезі.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували о 09:34 на загальній площі приблизно 20 кв. м. На місці виникнення пожежі знайдено два тіла - загинули громадяни, 1990 та 1993 років народження.

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За даними прес-служби, під загрозою було життя трьох дітей, які мешкають у сусідній квартирі. "За допомогою шанцевого інструменту рятувальники демонтували решітку на вікні та врятували з цієї задимленої оселі дітей, 2012, 2019 та 2010 років народження", - повідомили в управлінні.

Крім того, з верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 7 осіб, з них 5 дітей. Ймовірна причина займання - необережність під час куріння загиблими. Збиток та деталі події встановлюються.

На місці з врятованими дітьми працювали психологи ДСНС Одеси. Всього до ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки та 28 рятувальників.

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Раніше стало відомо, що в одній із житлових багатоповерхівок у Суворовському районі Одеси на проспекті Добровольського було знайдено вбитою жінку, 1950 року народження.

Крім того, біля будинку знайшли мертвим скривавленого чоловіка. За попередніми відомостями, племінник у будинку вбив свою родичку, а потім наклав на себе руки.

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