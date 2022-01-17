Зловмисник спеціально обирав квартири, де мешкали літні люди.

В Рівному затримали шахрая, який під виглядом працівника газової служби ошукував літніх людей. За попередніми даними, загалом він вкрав понад 500 тисяч гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

27-річний чоловік обирав квартири літних людей та представлявся газовиком. Він просився зайти у квартиру "для перевірки системи постачання". Вже там він або видурював гроші на заміну лічильників або просто крав кошти з гаманців, поки пенсіонери йшли в іншу кімнату шукати якісь документи.

Останньою жертвою зловмисника стала 92-річна жінка. В неї він вкрав цінні монети та пенсію. Злодія затримали, тепер йому загрожує шість років за ґратами.

Шахрая вдалося затримати завдяки камерам спостереження на вулицях, після чого правоохоронці з'ясували, на якій машині він їздив.

Читайте такожЗаробили 1,2 мільйона євро: засновники приватної клініки продавали немовлят іноземцям"Вже можна говорити про низку епізодів, де сума викраденого становить близько півмільйона гривень", – розповів керівник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві банда шахраїв ошукувала чоловіків під час побачень. Організував злочинну схему іноземець. Тепер йому зі спільниками з України загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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