32-річний майор прослужив в ДПСУ понад 15 років.

На Одещині виявили мертвим прикордонника, який під час патрулювання через перекидання човна впав у озеро.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, сьогодні, близько полудня, рятувальники знайшли мертвим офіцера Костянтина Коняєва, який під час несення служби перекинувся на човні та зник.

Зазначається, що НП сталася, коли загиблий і ще троє військовослужбовців несли службу з дотримання прикордонного режиму на озері Тудора, - човен з прикордонним нарядом перекинулася.

Читайте такожВ Одесі 10-річна дівчинка зателефонувала в поліцію "з багажника автомобіля": що сталося

За словами трьох прикордонників, що врятувалися, перекидання човна сталося внаслідок погіршення погодних умов. Вони зазначають, що після надзвичайної події офіцер, який згодом зник у воді, встиг скоординувати дії наряду, і це в подальшому допомогло їм врятуватися.

Зазначається, що 32-річний майор Коняєв обіймав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби "Маяки" по персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону. У ДПСУ він прослужив понад 15 років.

Після закінчення Національної академії Держприкордонслужби проходив службу на різних посадах в органах охорони кордону Азово-Чорноморського та Південного регіональних управлінь.

Був одружений, у нього залишилося двоє синів. Його дружина - також служить в ДПСУ.

Як уточнили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, загиблого знайшли в 1,5 км від берега. Також виявлено зброю, що затонула з ним.

Зазначається, що площа озера становить 4,5 кв. км, глибина - 1-2,5 м. Під час пошуку чоловіка було обстежено 30 тис. кв. м дна, 12 тис. кв. м поверхні води та 14 км по периметру води.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Біляївському районі Одеської області в озері Тудора перекинувся моторний човен, в якому було четверо прикордонників. Трьом з них вдалося врятуватися.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова