За словами колеги потерпілого, патрульні на місці події перешкоджали порятунку чоловіка

В одному з сіл на Львівщині журналіста за зйомку перевезення незаконно зрубаних дерев жорстоко побили й прив’язали до бампера вантажівки. Випадкові очевидці стали на заваді.

Про це у Facebook повідомив колега потерпілого Володимир Явдик.

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За його словами, постраждалий зупинив лісовоз, представився журналістом і почав знімати на камеру правопорушення. Однак зловмисники накинулися на нього з кулаками.

Побивши чоловіка до втрати свідомості, лісоруби забрали в того гроші й камеру, а потім прив’язали потерпілого мотузкою до бампера й рушили.

Катуванню перешкодили селяни, які якраз проходили повз.

«І тут приїхала патрульна поліція. Зі слів Василя, жителів і дружини Василя, поліцейські дві дівчини й старший поліцейський поводили себе зверхньо, нахабно, нагло, казали всім людям бігом розійтися і дати дорогу лісовозу, бо зараз всіх позабираємо, забороняли знімати на камери, тобто було зрозуміло, що дані поліцейські захищали катівників з лісгоспу», – заявив Явдик.

На місце події також прибули медики й госпіталізували потерпілого. Проте допомогти йому змогли тільки в приватній клініці, зауважив Явдик.

У поліції Львівської області підтвердили подію. Правоохоронці кажуть, що спершу справді отримали виклик про напад на 44-річного мешканця села в Сколівському районі, та невдовзі отримали ще один – про нібито відкриття вогню журналістом по працівнику лісогосподарства. За цими фактами поліція відкрила провадження за статтями про хуліганство, а також про погрози або насильство щодо журналіста.

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Автор: УНІАН