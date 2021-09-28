Створив організовану групу 46-річний житель столиці.

У Києві на збуті наркотиків викрили організовану групу.

Як повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури, створив організовану групу, члени якої займались виготовленням та збутом психотропних та наркотичних речовин на території столиці, 46-річний киянин упродовж січня – вересня. До складу групи входило ще троє осіб, у тому числі двоє жінок.

Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень, де виготовляли амфетамін, який потім збували наркозалежним особам через популярні месенджери.

Правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцем проживання фігурантів, в приміщеннях, обладнаних під нарколабораторії. У ході слідчих дій знайдено та вилучено колби, електронні ваги, ємності з рідиною тощо.

Чотирьом особам повідомлено підозру у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, предметом яких була психотропна речовина у великих розмірах, вчинені організованою групою (ч.ч. 1, 3 ст. 307 КК України).

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу наркотиків.

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Автор: Світлана Закелова