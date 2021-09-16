Наразі організатору та ще двом учасникам наркоугруповання повідомлено про підозру.

У Хмельницькій області кіберфахівці Служби безпеки під час спецоперації ліквідували одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу наркотиків.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері "Телеграм". На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок". Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.

Читайте такожУ Києві затримали 18-річного наркоторговця з "товаром" на півмільйона гривень

Встановлено, що організували наркобізнес декілька жителів Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн; зброю і понад 400 набоїв; засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; гроші, ймовірно, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за наркоторгівлю затримали чотири особи, які залучали до "бізнесу" дітей.

Автор: Світлана Макринська