За одне з таких замовлень перед затриманням оперативник отримав від замовника 2 тисячі доларів.

На Черкащині спіймали діючого та колишнього працівників Головного управління Нацполіції області, які незаконно заробляли на прослуховуванні телефонних розмов громадян.

"За даними слідства, діючий працівник поліції, використовуючи службове становище, та за допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, отримував інформацію про зміст телефонних розмов за номерами телефонів громадян та передавав її іншому члену групи для подальшого їх розкриття замовникам незаконних послуг", - розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Читайте такожУ Києві "замінували" посольство РосіїКолишнього оперативника затримали ще влітку минулого року після передачі чергової інформації та одержання частини оплати - 2 тис. дол. Обом правоохоронцям повідомили про підозру в порушенні таємниці телефонних розмов за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України. Зараз вирішується питання про взяття діючого поліцейського під варту.

Підозрюваним загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова