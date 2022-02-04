Рятувальники надали йому домедичну допомогу, аж поки він не прийшов до свідомості. Зараз дитина знаходиться в тяжкому стані у реанімації.

В Олешках, що на Херсонщині, на набережній на тонкій кризі провалилися двоє дітей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про це надійшло 3 лютого о 14:42 на номер Служби порятунку. Рятувальники за кілька хвилин прибули на місце події.

"Дівчинка та хлопчик вже знаходились на березі, їх з крижаної води дістали небайдужі громадяни. Дівчинка відбулась лише сильним переляком, а от 7-річний хлопчик знаходився без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники почали надавати потерпілому домедичну допомогу – непрямий масаж серця та штучне дихання, аж поки хлопчик не прийшов до свідомості.

По приїзду медичної бригади постраждалого транспортували до карети швидкої допомоги.

"Зараз він знаходиться в тяжкому стані у реанімаційному відділенні Олешківської районної лікарні", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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