З травмами у стані середньої тяжкості постраждалого доправили до лікарні.

В Одесі 20-річний хлопець отримав травми, впавши у 4-метрову яму.

Інцидент стався сьогодні вночі. Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, приблизно о 00:15 на виклик виїхали рятувальники.

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«У стані середнього ступеня тяжкості з діагнозом "політравма" потерпілого госпіталізовано у МКЛ №11», - йдеться в повідомленні.

Імовірно, цю яму вирили для ремонту комунікаційних мереж.

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Автор: Лариса Козова