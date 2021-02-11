Затримані добровільно погодилися на покарання - шість місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

На прикордонному переході «Шегині-Медика» затримали понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на працю в Польщі.

Як повідомляє «Польське Радіо», підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

«Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови та місце працевлаштування в Польщі», - розповіла виданню речниця Бескидського відділу прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

Читайте такожСБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти ЄвросоюзуОскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, затримані також показали заяви про доручення праці. Однак перевірка показала, що заяви підроблені.

«За цими документами вони мали працювати персоналом у готелях і робітниками складів в околицях Лодзі та на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», - додала речниця.

Зазначається, що затримані добровільно погодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Прикордонники повернули їх в Україну.

За даними польських прикордонників, це була найчисельніша група людей з підробленими документами, яку затримали впродовж останніх років.

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Автор: Тамара Отовська