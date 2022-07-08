За даними ДБР, росіянин розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

Про це повідомляє прес-служба ДБР в Telegram-каналі.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначили у ДБР, російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

"Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", - розповіли у Бюро.

Громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника було повідомлено про підозру за статтею 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше повідомлялося, що в Україні арештували кошти туркомпанії "железного мальчика" з РФ.

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