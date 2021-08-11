За словами місцевих жителів, чоловік погано ставився до своїх працівників та платив копійки.

Вінницький фермер, який закрив свого працівника в промисловій сушарці для овочів, не вперше знущається зі своїх працівників. Він тримає їх у жахливих умовах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами місцевих жителів, 58-річний чоловік користується тим, що в селі немає іншої роботи, ображає своїх працівників та платить копійки.

"Скільки тут людей у нього було, садив і в погріб, і їсти не давав", - розповіла Надія Степанова.

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Водночас у місцевій сільраді його захищають. Фермер обробляє 50 гектарів землі й вчасно платить податки, а про тортури чиновники нічого не знають.

"Скарг до нас не надходило. Поганого ми не чули, орендар, як орендар, нічого поганого не можу сказати. Я навіть у нього працювала бригадиром, не можу сказати, що він погана людина", - розповіла староста Сніжнянської сільради Тетяна Адамчук.

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі за незаконне позбавлення людини свободи. У свою чергу потерпілий працівник хоче тільки, щоб йому віддали зарплату, яку він не отримував вже кілька місяців. Його відвезли в рідне село, яке знаходиться в 60 кілометрах.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській області за перевищення службових повноважень судитимуть трьох поліцейських, які побили фермерів.

Автор: Анастасія Горбачова