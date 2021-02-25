Автобус з чоловіками затримали у ході спецоперації з перехоплення.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива в ефірі кремлівської пропагандистської програми «60 минут» заявив про обшуки СБУ та затримання співробітників офісу партії в Києві.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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«Зараз я перебуваю в офісі «Опозиційна платформа – За життя». Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ»,– стверджує Кива.

ОНОВЛЕНО. Обшуки проходили не в офісі партії, а в автобусі, який орендувала охоронна фірма «Шторм» під офісом ОПЗЖ.

Автобус з чоловіками затримали у ході спецоперації з перехоплення. Транспорт був помічений під час стрілянини в Голосіївському районі, але водію й пасажирам удалося з місця події утекти.

У поліції Києва уточнюють, що в ході спецоперації «Сирена» вдалося затримати два автомобілі – у столиці та за її межами. З особами, які в них знаходилися проводяться процесуальні дії та встановлюється їх причетність до вчинення вищезазначених подій.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення.

У коментарі Українській правді Служба безпеки наголосила, що в обшуках участі не бере.

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Автор: Яна Ставська