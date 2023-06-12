Затримали також одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи, який збирав розвіддані про оборону Харкова і прикордонних територій регіону.

Служба безпеки України затримала у Харкові учасника агентурної мережі головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який за вказівками агресора шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України.

Як зазначає СБУ, контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію із нейтралізації ворожої агентурної мережі на Харківщині.

"У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону. Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022-го та в лютому цього року. Серед них був "зв’язковий" воєнної розвідки РФ", - повідомили у СБУ.

Наразі затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

"Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області. Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості", - повідомили в СБУ.

Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.

Щоб приховати "сліди" листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 р. Служба безпеки України оголосила підозру зраднику, який "будував" ворожу агентурну мережу на Харківщині, залучаючи переважно пенсіонерів та "антимайданівців". Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ. Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

У квітні СБУ повідомила, що також правоохоронці повідомили про підозру екс-"беркутівцю", який створив агентурну мережу РФ у фронтових областях України.

Йшлося про колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" Валерія Астахова, який після окупації Криму перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків жителів південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута.

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