Бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець.

Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині ватажка терористичної групи з так званої «ЛНР».

Як повідомляє прес-центр СБУ, очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника спецслужби.

За даними досудового слідства, мешканець тимчасово окупованого Слав’яносербського району у 2014 році приєднався до НЗФ бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО.

За оперативною інформацією, зловмисники вчиняли особливо тяжкі злочини проти цивільного населення регіону, зокрема незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Оперативники спецслужби також встановили, що бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець. Цей об’єкт критичної інфраструктури був згодом підірваний учасниками НЗФ, яким керував підозрюваний.

«Через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками, побоюючись за власне життя, повернувся на контрольовану українським урядом », - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ під час спецоперації встановили його місцеперебування у Дніпропетровській області.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили бойовику про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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Автор: Інна Андаліцька