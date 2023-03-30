Підозрювані внесли заставу у 402 тисячі гривень й вийшли на волю.

Двоє підозрюваних у справі щодо вечірок у Києві, де знущалися з дівчат, вийшли під заставу. Про це у коментарі "Громадському" розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

Мова йде про Ярослава Домбровського, якого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, та Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі. Суд відправив обох під варту, але з правом внесення застави у 402 тисячі гривень, що вони й зробили.

Попри це, як повідомляється, їм доведеться на вимогу прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими.

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Скандал з секс-вечірками у Києві: що відомо

Наприкінці січня у соцмережах поширилися відео, на яких кілька молодиків знущаються з дівчат. Згодом стало відомо, що блогери ґвалтували дівчат у Києві заради контенту і викладали відео.

Після оприлюднення скандалу правоохоронці прийшли з обшуками до винуватців цих розваг.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з учасників секс-вечірок став український футболіст - колишній нападник тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев. Спортсмен оприлюднив відеозвернення, на якому стверджує, що не причетний до цих розваг.

Загалом поліція оголосила про підозру трьом учасникам скандальних вечірок. Тепер блогерам загрожує до 7 років в’язниці.

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