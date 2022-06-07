Геннадій Лагута зазначив, що в результаті вибуху є постраждалі.

В окупованому Херсоні стався вибух у ресторані "Ностальджи", де найчастіше обідають вищі чини окупаційної влади.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив в ефірі телемарафону.

"У місті Херсоні є відомий ресторан "Ностальджи". З початку пройшла інформація, що вибух пролунав біля будівлі міської адміністрації. Насправді це на деякому віддаленні від будівлі адміністрації. Цей ресторан відомий тим, що в ньому з перших днів окупації, активно обідають керівники окупаційної влади та вищі чини окупантів. Сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба (з окупантами - УНІАН) ні на хвилину не припиняється і Херсонщина – це Україна", - зазначив він.

Лагута додав, що за наявною у нього інформацією, в результаті вибуху в ресторані є постраждалі.

"На даний час мені відомо, що є поранені, але інформації про загиблих немає. Поранення є серед тих людей, хто знаходився в той час у ресторані. Хто там найчастіше буває, я вже говорив (представники окупаційної влади - УНІАН). Тому, можна зробити висновки та зрозуміти", - сказав він.

Довідка УНІАН. У деяких російські ЗМІ сьогодні з’явилася інформація про вибух у Херсоні, який стався в кафе неподалік від будівлі міської адміністрації.

Як раніше повідомляв УНІАН, частина Херсонської області перебуває під російською окупацією. Загарбники відключили зв'язок та інтернет. Представники окупаційного режиму відключили живлення обладнання, від'єднали кабелі та інше.

Крім того, окупанти переодягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів і патріотів.

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