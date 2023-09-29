Підозри отримали, зокрема, російські генерали.

Слідство повністю довело причетність спецслужб РФ до вибухів у 2014 році на військових складах у Чехії, де зберігалася зброя для України, а також військових складів у Сватовому Луганської області у 2015 році. Про це на брифінгу повідомила радниця Держбюро розслідувань з комунікації Тетяна Сап’ян.

За її словами, сьогодні підозри у скоєнні диверсії отримали колишній начальник головного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ігор Сєргун (очолював відомство до 2016 року), колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ, командувач сил спецоперацій ЗС РФ генерал-майор Валерій Флюстиков, командир "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" ГУ Генштабу ЗС РФ генерал-майор Андрій Авер'янов.

Сап’ян уточнила, що Авер’янов зараз входить до близького кола російського диктатора Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

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Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з-поміж російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, який скинув вибухівку на Сватове. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР", а згодом почав працювати на російські спецслужби.

Водночас, за словами речника СБУ Артема Дехтяренка, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10". Дрони ворог запустив з міста Первомайськ, що на Луганщині.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році. За словами Сап’ян, важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі Мишкін та Чепіга.

Українські правоохоронці вважають, що таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.

У ДБР також уточнили, що після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 чинним військовослужбовцям ГУ ГШ РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, можливо, продовжують це робити і зараз.

Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном. На думку українських спецслужб, сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах причетні саме ці підрозділи ГРУ та виконавці.

Вибухи на складах у Сватовому - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2015 року на військовому польовому складі боєприпасів у Сватовому Луганської області сталася пожежа, яка спричинила детонацію снарядів. Вони розлетілися та влучили у техніку, яка була розміщена поряд. За версією слідства, причиною пожежі була диверсія.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис. тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовці ЗСУ та одна цивільна особа.

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