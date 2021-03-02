В Одеській області поліція встановлює обставини смерті новонародженої дитини, яку співмешканець породіллі самостійно поховав на цвинтарі.
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Як підтвердили УНІАН у правоохоронних органах, НП сталася в місті Білгород-Дністровському в другій половині лютого.
За даними джерела, 31-річна жителька Білгород-Дністровського, яка на обліку в жіночій консультації не перебувала, раніше терміну народила вдома, але дитина за кілька днів померла. Після цього її чоловік самостійно поховав немовля на цвинтарі.
Про те, що сталося, правоохоронні органи повідомили сусіди подружжя.
«Зараз призначено низку експертиз. Встановлюються обставини події», - повідомили в правоохоронних органах.
За фактом порушено провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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