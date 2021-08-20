Зіткнулися два легкових автомобілі, один з них загорівся / фото ua.depositphotos.com
У Запорізькій області в результаті дорожньо транспортної пригоди загинули чотири особи, в тому числі двоє дітей, ще двоє - травмовані.
Про це повідомляється у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
ДТП сталася 20 серпня о 3:58 між с. Високе та с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь". Зіткнулися два легкових автомобілі, один з них загорівся. Внаслідок ДТП загинули 4 особи, з них двоє дітей (вік до 8 років). Ще дві особи в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.
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