Ще дві особи в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

У Запорізькій області в результаті дорожньо транспортної пригоди загинули чотири особи, в тому числі двоє дітей, ще двоє - травмовані.

Про це повідомляється у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася 20 серпня о 3:58 між с. Високе та с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь". Зіткнулися два легкових автомобілі, один з них загорівся. Внаслідок ДТП загинули 4 особи, з них двоє дітей (вік до 8 років). Ще дві особи в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

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Автор: Денис Прядко