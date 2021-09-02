Після стрибка дівчинка сама допливла до берега й була госпіталізована, з'ясували журналісти.

У Дніпрі в четвер вранці, 2 вересня, дівчинка у віці 14 років стрибнула з мосту у воду. За попередніми відомостями, вона самостійно припливла до берега.

Дівчинка зістрибнула з Усть-Самарського мосту близько 9:00, пише Інформатор, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За його даними, дівчинку на березі вже чекали співробітники поліції. Правоохоронці викликали медиків.

Швидка привезла дівчинку в обласну дитячу лікарню. Пізніше директор медзакладу Олексій Власов поділився, що з постраждалою все гаразд, вона перебуває під наглядом. Швидше за все, сьогодні дівчинку відпустять додому.

Усть-Самарський міст знаходиться в гирлі річки Самара, яка впадає в Дніпро. Міст є автомобільним, його здали в експлуатацію в 1981 році, пише Вікіпедія. Міст з'єднує правобережні житлові масиви Чаплі, Ігрень та Придніпровськ з лівим берегом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк