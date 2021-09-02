У Дніпрі в четвер вранці, 2 вересня, дівчинка у віці 14 років стрибнула з мосту у воду. За попередніми відомостями, вона самостійно припливла до берега.
Дівчинка зістрибнула з Усть-Самарського мосту близько 9:00, пише Інформатор, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.
За його даними, дівчинку на березі вже чекали співробітники поліції. Правоохоронці викликали медиків.
Швидка привезла дівчинку в обласну дитячу лікарню. Пізніше директор медзакладу Олексій Власов поділився, що з постраждалою все гаразд, вона перебуває під наглядом. Швидше за все, сьогодні дівчинку відпустять додому.
Усть-Самарський міст знаходиться в гирлі річки Самара, яка впадає в Дніпро. Міст є автомобільним, його здали в експлуатацію в 1981 році, пише Вікіпедія. Міст з'єднує правобережні житлові масиви Чаплі, Ігрень та Придніпровськ з лівим берегом.