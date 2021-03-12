До столиці пропускають не всі транспортні засоби.

Під Києвом через сильний снігопад застрягли сотні автомобілів. Через затори комунальні служби не можуть прибрати сніг на цих ділянках.

Про це розповів керівник Служби автодоріг у Київській області Руслан Ничик в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, підготовка до негоди почалася ще за два дні.

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"Зараз у Київській області працює близько 160 одиниць прибиральної техніки, також задіяний персонал. О 18:00 до Києва закриті всі в'їзди з міжнародних і територіальних доріг, і це проблема. Станом на 21:00 Національна поліція запаркувала приблизно 800 автомобілів на під'їзді до Києва, що створює великі затори і унеможливлює прибирання. Зараз я перебуваю на автодорозі "Київ - Одеса", пунктів обігріву поки не бачив, але автомобілі на під'їзді до Києва припарковані в три ряди", - повідомив він.

На сторінці Служби автодоріг Київщини повідомляється, що обмеження на дорогах державного значення не вводилися. Розчищають дороги від снігу 160 одиниць спецтехніки.

Раніше стало відомо, що снігопад в Києві значно ускладнив ситуацію на дорогах - ввечері 12 березня утворилися величезні затори, сталися десятки ДТП.

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Автор: Юрій Годован