Під Києвом через сильний снігопад застрягли сотні автомобілів. Через затори комунальні служби не можуть прибрати сніг на цих ділянках.
Про це розповів керівник Служби автодоріг у Київській області Руслан Ничик в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, підготовка до негоди почалася ще за два дні.
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"Зараз у Київській області працює близько 160 одиниць прибиральної техніки, також задіяний персонал. О 18:00 до Києва закриті всі в'їзди з міжнародних і територіальних доріг, і це проблема. Станом на 21:00 Національна поліція запаркувала приблизно 800 автомобілів на під'їзді до Києва, що створює великі затори і унеможливлює прибирання. Зараз я перебуваю на автодорозі "Київ - Одеса", пунктів обігріву поки не бачив, але автомобілі на під'їзді до Києва припарковані в три ряди", - повідомив він.
На сторінці Служби автодоріг Київщини повідомляється, що обмеження на дорогах державного значення не вводилися. Розчищають дороги від снігу 160 одиниць спецтехніки.
Раніше стало відомо, що снігопад в Києві значно ускладнив ситуацію на дорогах - ввечері 12 березня утворилися величезні затори, сталися десятки ДТП.
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