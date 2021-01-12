Жінка підпалила верхній одяг у шафі.

У місті Рахів жінка здійснила підпал будинку свого колишнього співмешканця.

Читайте такожЖитель Дніпра застрелив співмешканку, поки чистив рушницю (фото, відео)Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Днями на лінію «102» надійшло повідомлення про пожежу в будинку в місті Рахів. Поліцейські встановили, що пожежа є наслідком підпалу і вже за кілька годин розшукали підозрювану.

Підпал здійснила колишня співмешканка потерпілого, 22-річна місцева мешканка. Після конфлікту з 31-річним рахівчанином жінка вночі, близько 22:00, увійшла в будинок чоловіка та підпалила верхній одяг у шафі. Внаслідок злочинних дій жінки будинок було знищено вогнем.

Рахівчанці вже повідомили про підозру в скоєнні злочину за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Автор: УНІАН