Вирок планують оголосити 23 лютого.

Суд переніс оголошення вироку одеському активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, оголошення мало відбутися сьогодні о 10:00 у Приморському райсуді Одеси.

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"Щойно нам повідомили, що оголошення вироку не відбудеться сьогодні. Відклали до вівторка, 23.02 о 10:00", - написав він.

17 лютого у суді прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 гривень.

Справа проти Стерненка про викрадення людини: подробиці

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Щербіч є партійцем та депутатом від партії "Довіряй ділам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

На думку Стерненка, саме Труханов тричі замовляв напади на нього, а також за його вказівки нібито й відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень проти активіста.

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Автор: Антоніна Доломанжи