Суд переніс оголошення вироку одеському активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.
Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, оголошення мало відбутися сьогодні о 10:00 у Приморському райсуді Одеси.
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"Щойно нам повідомили, що оголошення вироку не відбудеться сьогодні. Відклали до вівторка, 23.02 о 10:00", - написав він.
17 лютого у суді прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 гривень.
Справа проти Стерненка про викрадення людини: подробиці
- У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.
- Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.
- Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
- Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.
- Щербіч є партійцем та депутатом від партії "Довіряй ділам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.
- На думку Стерненка, саме Труханов тричі замовляв напади на нього, а також за його вказівки нібито й відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень проти активіста.
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