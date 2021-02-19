Вирок Стерненку не оголосили / фото УНІАН, Олександр Гіманов

Суд переніс оголошення вироку одеському активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, оголошення мало відбутися сьогодні о 10:00 у Приморському райсуді Одеси.

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"Щойно нам повідомили, що оголошення вироку не відбудеться сьогодні. Відклали до вівторка, 23.02 о 10:00", - написав він.

17 лютого у суді прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 гривень.

Справа проти Стерненка про викрадення людини: подробиці

  • У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.
  • Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.
  • Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
  • Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.
  • Щербіч є партійцем та депутатом від партії "Довіряй ділам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.
  • На думку Стерненка, саме Труханов тричі замовляв напади на нього, а також за його вказівки нібито й відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень проти активіста.

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Автор: Антоніна Доломанжи