Стрілянину у ресторані 1 листопада спричинив охоронець нардепа від "Опозиційної платформи - За життя".

У Харкові 32-річному чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві у ресторані свого нападника, що сталося 1 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 32-річний раніше судимий чоловік відпочивав у ресторані, розташованому по вул. Ярослава Мудрого. У цей час до закладу увійшов агресивно налаштований 37-річний чоловік, який тримав у руках травматичний пістолет.

«Молодик з пістолетом підійшов до відпочиваючого і здійснив 9 пострілів, чим спричинив тілесні ушкодження. Захищаючи себе, чоловік жбурнув у бік стрілка стілець та разом з іншими особами, з якими відпочивав, почав наносити удари по тулубу і голові стрілка. У ході бійки чоловіки відібрали у нападника пістолет. Чоловік, в якого стріляли, розуміючи, що його супротивника утримують інші учасники події, та будь-яких протиправних дій вчинити він уже не в змозі, умисно завдав два удари ріжучим предметом по нижніх кінцівках нападника», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через колото-різані поранення і внаслідок крововтрати стрілок помер.

«Таким чином, троє невстановлених в ході слідства осіб, утримуючи потерпілого, який вже не чинив опір, надали змогу підозрюваному безперешкодно нанести останньому тілесні ушкодження, які спричинили його смерть», - повідомили в прокуратурі.

За фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України), 32-річному чоловіку повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про резонансну справу

Стрілянину у ресторані Харкова 1 листопада спричинив охоронець нардепа від "Опозиційної платформи - За життя". Гості закладу хотіли його приборкати та завдали смертельних травм.

Попередньо встановлено, що чоловік, на вигляд 35-40 років, зайшов до ресторану, дістав пістолет ФОРТ 12, який зареєстрований за ним, та почав стріляти. "Відвідувачі почали його приборкувати, розбиваючи пляшки об нього", - повідомили правоохоронці. Від отриманих травм стрілець помер на місці.

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Автор: Світлана Макринська