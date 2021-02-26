Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Амвросія Бучми та Івана Миколайчука.

У Києві водій таксі збив чоловіка, який переходив дорогу на зелене світло.

Читайте такожУ Києві зухвало пограбували чоловіка через PhoneПро це пише Киев Оперативный.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Амвросія Бучми та Івана Миколайчука.

"Таксист #Uber прямо на регульованому пішохідному переході збив чоловіка, який переходив дорогу на зелене (для пішоходів) світло", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що чоловік травмував ногу.

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Автор: УНІАН