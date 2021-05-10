14-річна дівчинка отруїлася спиртними напоями.

У Дніпрі 14-річна дівчинка отруїлася спиртними напоями і впала в алкогольну кому.

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Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Повідомляється, що подія сталася 9 травня. На вулиці Семафорній підліток вирішила випити алкогольні напої, в результаті чого їй стало погано.

На місце події приїхала бригада швидкої допомоги. Дівчинку у тяжкому стані доставили в лікарню, де їй надали всю необхідну медичну допомогу. Поки про стан дівчинки нічого невідомо.

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Автор: Діана Могилєвич