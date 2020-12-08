Убивцям загрожує від 15 років в'язниці або пожиттєве.

Вони пішли на вбивство заради двох квартир, а щоб приховати свій злочин, тіло вирішили залити бетоном.

Журналісти програми "Секретні матеріали" розповіли моторошні подробиці смерті відомого столичного музиканта Олександра Дерев'янка.

"Поїхав у відрядження, телефонуйте", - це слова записки, яку знайшли у дверях зниклого на той момент музиканта.

Через кілька днів його тіло правоохоронці виявили в одному з гаражних кооперативів Борисполя. На шиї чоловіка були сліди насильницької смерті. Згодом стане відомо, що його задушили грифом від гітари.

Читайте такожВбивство музиканта у Києві: суд заарештував третього підозрюваногоМотивом зловмисників стало бажання заволодіти двома квартирами самотнього 65-річного Дерев'янка, підробивши документи.

Після вбивства грабіжники обмотали тіло поліетиленовими пакетами, ковдрою й картоном, вивезли його у гаражі під Києвом.

Гарячими слідами затримали трьох підозрюваних, один з них брав уроки гри на гітари у жертви.

Чоловіки заволоділи документами на квартиру й намагалися приховати труп чоловіка — залити його у бетон.

Зазначається, що вбивці підробили записку, щоб заплутати слідство. За планом зловмисників, всі мали повірити в те, що Дерев'янко поїхав у так звану "ЛНР" і не повернувся.

Убивцям загрожує від 15 років в'язниці або пожиттєве.

Вбивство музиканта Олександр Дерев'янка: що відомо

2 грудня стало відомо про зникнення Дерев’янка. Виявилось, що музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.

Згодом стало відомо, що музиканта вбили. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві.

Пізніше поліцейські затримали третього підозрюваного у справі.

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Автор: Ольга Робейко