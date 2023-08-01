За його словами, в офісі знайшли печатки компаній та банків РФ.

У Києві виявили російський колл-центр, який збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони.

Про це заявив народний депутат Микола Тищенко. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема "Газпрому", "Нацбанку Російської Федерации", "Газпром Інвест" та "Московскої Биржі".

"Коли з представниками Національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав… сам нардеп Олег Семінський, чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над колл-центром. Доречі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і вся ця будівля (за словами працівників офісу) може належати пану депутату Семінському", - написав Тищенко.

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Він заявив, що інформацію передали правоохоронним органам та ДБР. За словами Тищенка, нардеп чинив супротив роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, вона написала на нього заяву. "За нашою інформацією, саме цей колл-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою", - додав він.

Крім того, поліцейські затримали 38 ухилянтів, серед яких троє іноземців, для з’ясування їхнього ймовірного зв’язку з ФСБ та перевірки.

Сам нардеп на відео каже, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення. Він закликає не ламати чуже майно.

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