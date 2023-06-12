Він сказав хлопцям, що якщо вони не зроблять цього, то їх не відпустять у звільнення.

На Харківщині повідомлено про підозру начальнику кафедри, який доручив курсантам-рятувальникам розбирати артилерійський снаряд.

"За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зауважується, що приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник кафедри. Згодом він дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.

Відео дня

"Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти було повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Загибель двох курсантів у Харкові

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у приміщенні Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту. Ще одного курсанта було поранено.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про початок службового розслідування та відсторонення чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес.

3 червня у Харкові відбулась церемонія прощання із загиблими курсантами – Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим.

Згодом начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що причиною загибелі курсантів міг стати вибух артснаряду до самохідної артилерійської установки "Піон".

Вас також можуть зацікавити новини: