На Харківщині повідомлено про підозру начальнику кафедри, який доручив курсантам-рятувальникам розбирати артилерійський снаряд.
"За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.
Зауважується, що приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник кафедри. Згодом він дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.
"Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.
Так, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти було повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Загибель двох курсантів у Харкові
Як повідомляв УНІАН, 31 травня у приміщенні Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту. Ще одного курсанта було поранено.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про початок службового розслідування та відсторонення чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес.
3 червня у Харкові відбулась церемонія прощання із загиблими курсантами – Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим.
Згодом начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що причиною загибелі курсантів міг стати вибух артснаряду до самохідної артилерійської установки "Піон".