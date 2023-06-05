Також правоохоронці встановлюють, звідки у навчальній будівлі взявся бойовий снаряд, що вибухнув та призвів до загибелі молодих людей.

Причиною загибелі двох курсантів Національного університету цивільного захисту 31 травня у Харкові міг стати вибух артснаряду до самохідної артилерійської установки "Піон". Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його інформацією, вибух стався в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування, прямо в навчальному корпусі.

"Слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події та зібрали речові докази, зокрема, уламки – попередньо, вибухнув артснаряд до САУ "Піон", - розповів він.

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За його словами, правоохоронці встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії.

Болвінов зауважив, що наразі проводиться неупереджене розслідування справи для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності.

Загибель курсантів-рятувальників у Харкові: що відомо

31 травня у приміщенні Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту, ще одного було поранено.

У зв’язку з цим у ДСНС повідомили про початок службового розслідування та відсторонення чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес.

3 червня у Харкові попрощалися із загиблими курсантами – Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим.

На похованні не було батьків загиблих, оскільки вони проживають на тимчасово окупованій території Запорізької та Луганської областей.

Тіло одного курсанта поховали на Алеї Славі 18-го кладовища у Харкові, а іншого – кремували.

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