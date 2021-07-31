У свою чергу організатор заходу "Мотопробіг Єдності" Микола Спиридонов розповів, що оприлюднене відео, це лише частина інциденту. За його словами, молоді люди нібито самі спровокували конфлікт.

У Черкасах група одеських байкерів побила молоду пару під час "Мотопробігу Єдності-2021".

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Ху****я Одеса".

За словами потерпілої дівчини, байкерам нібито не сподобалося, як їх автомобіль проїхав перед колоною мотоциклістів.

"Ми їхали вулицею Смілянською, там стояла колона байкерів, ми проїхали перед ними, за правилами. Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи мати всілякі, харкали на машину, били машину ногами і ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик в якості захисту, коли вони затискали нас з усіх боків. Ми відірвалися, викликали поліцію. І як тільки зібралися писати протокол, байкери почали їхати в бік Соснівки, побачили нас, показали пальцем і швидко налетіли", - розповіла вона.

"У нас струс у обох, у хлопця набагато гірше, ніж у мене, все болить, ребра, нирки", - додала дівчина.

Також вона повідомила, що байкери зараз намагаються викрутитися з історії.

"Вони зараз намагаються всіляко перекрутити історію, тому що їм світить кримінальна справа за трьома статтями", - зазначила дівчина.

Увага! На відео присутні сцени насильства!!!

Своєю чергою організатор заходу "Мотопробіг Єдності" Микола Спиридонов розповів 24 каналу, що оприлюднене в мережі відео, це лише частина інциденту. За його словами, молоді люди нібито самі спровокували конфлікт.

"Я вважаю, що це був спланований акт, тому що нас як кеглі намагалися збивати, провокували. Таке враження, що нас вели і чекали весь час", - сказав мотоцикліст.

За його словами, молодий чоловік врізався в колону, через що одного байкера викинуло на зустрічну смугу, його мало не збила машина, а другого вдарив автомобілем.

"Але у нас не було часу оформляти ДТП, і ми поїхали далі. І поліції повідомили про те, що якийсь неадекват намагався збивати мотоколону", - розповів Спиридонов.

Після цього байкери нібито відправили в АТБ, а там їх вже чекала дівчина і хлопець з монтуванням.

"Він накинувся на дівчину і вдарив її по шолому і по плечу. І вже потім було те, що на відео, яке гуляє мережою – це продовження. Це не все відео", - зазначив байкер.

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"Це провокатор якийсь, я не знаю звідки він. А відео, яке виклали, у правоохоронців, я не знаю, як воно потрапило в мережу. Вважаю, що це якось пов'язано. Людина з поліції спеціально дала це відео, щоб заважати нам робити нашу справу", - підсумував Спиридонов.

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Автор: Денис Прядко