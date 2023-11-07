Хлопець через вибух гранати знаходиться в тяжкому стані, він під наглядом лікарів.

Син і донька загиблого помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова також постраждали від вибуху гранати.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар’яна Рева в ефірі телемарафону. Вона зауважила, що, на жаль, ця трагедія також є психологічною травмою для дітей.

"Підліток знаходиться в тяжкому стані, він під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що все буде добре. А також донька отримала незначні легкі ушкодження, з нею все гаразд", - сказала вона.

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Рева зазначила, що граната, яка вибухнула і від якої загинув Частяков була подарунком.

"І вже у нас є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент, який був у вигляді коробки в середині якої була пляшка алкоголю та 6 гранат", - зазначила вона.

За її словами, ймовірний, підозрюваний, тобто дарувальник, процесуальний статус якого на даний час не визначений, підтвердив, що подарував ці гранати колезі, зауваживши при врученні подарунку, що гранати є дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу.

"Але загиблий, очевидно, всерйоз ці слова не сприйняв і маємо таку жахливу трагедію", - додала Рева.

Речниця МВС повідомила, що вилучено ще гранати, які направлено на експертизу, щоб встановити що це за боєприпаси, а також слідство з'ясовує шляхи їх надходження, на яких підставах вони були передані іншим особам.

"Але за тією інформацією, яка зібрана наразі ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасами", - наголосила Рева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядаються й інші версії, зокрема, "російський слід", оскільки йдеться про помічника Валерія Залужного, речниця МВС сказала, що станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами, але не виключено, що "ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів".

Рева закликала не зберігати вдома зброю і боєприпаси. "Не потрібно війну приносити своїми руками у свій будинок, кабінети, не потрібно її дарувати близьким, друзям та колегам", - сказала вона.

Загибель Геннадія Частякова

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 листопада у Чайках під Києвом в одній з квартир житлового комплексу пролунав вибух, внаслідок якого загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Поруч з ним був син, а також неподалік і донька. Поліція почала розслідування за фактом його загибелі та незаконного поводження з боєприпасами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи смерть свого помічника, зазначив, що Частяков святкував день народження, а в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пізніше джерела в правоохоронних органах сказали, що гранати входили до "подарункового набору", який на день народження йому презентував колега - полковник Тімченко. Він дав правоохоронцям свідчення про те, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат.

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