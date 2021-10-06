Місцеві мешканці підозрюють підпал.

У Балаклії сталась масштабна пожежа на відкритій території. Рятувальникам вдалося локалізувати полум’я, триває ліквідація пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:27. Зазначається, що спалахнув очерет.

"До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах, відділення Балаклійського лісгоспу та відділення військової частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів очерет на площі 4,5га. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші об'єкти", – інформує ДСНС області.

О 14:20 відбулась локалізація вогню. Наразі триває ліквідація пожежі. Загрози розповсюдження полум'я немає.

Як пишуть у місцевих Telegram, очерет, імовірно, підпалили. За словами очевидців, полум’я майже дісталося житлових будинків, у декого через температуру буквально "плавилися балкони".

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Автор: Яна Ставська