У мережі - хвиля співчуття чоловікові, він убитий горем.

У Броварах після падіння вертольота ДСНС загинули 14 людей, серед яких одна дитина. В результаті авіакатастрофи чоловік на ім'я Олександр втратив дружину й маленьку доньку, у нього залишилася ще одна дитина.

"Сьогодні у нас трапилася трагедія. Хрещений моєї сестри Олександр Пономаренко втратив одразу дружину з маленькою донькою. Вони були в садочку в Броварах", - написала в Instagram Анна Волкова.

Дружину Олександра звали Олена, а маленьку доньку - Мілана. "Мілани й Олени вже немає, з Олександром залишилася друга донька Єва", — додала Волкова.

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У Броварах впав вертоліт - подробиці авіакатастрофи

18 січня у Броварах Київської області розбився вертоліт ДСНС, він впав поблизу дитячого садка. В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, серед яких - одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них – 11 дітей.

На борту вертольота перебували 9 людей, ніхто з них не вижив. Загинуло керівництво МВС - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович.

У Броварах оголошено триденну жалобу - скорботними днями будуть 19, 20 і 21 січня.

Серед версій трагедії у Броварах:

порушення правил польоту;

технічна несправність вертольота;

умисні дії зі знищення транспортного засобу.

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