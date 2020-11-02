Невідомий чоловік погрожує підірвати ресторан у Печерському районі столиці.
Цю інформацію підтвердили у Печерському управлінні поліції, пише Суспільне.
"Надійшла інформація про те, що невідомий погрожував підірвати ресторан. На місце виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Повідомлення таке надійшло, зараз ця інформація перевіряється", - сказала речниця Печерського управління Оксана Тищенко.
Інші подробиці в поліції пообіцяли повідомити згодом.
За попередньою інформацією, йдеться про вареничну "Катюша", яка розташована за адресою бульвар Лесі Українка, 24. Адміністратор закладу телефоном сказала, що жодних коментарів з цього приводу вони поки не дають, а столик у них зараз забронювати не можна.
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