Наразі займання локалізували на площі 3,4 га, ліквідація пожежі триває за участі рятувальників, лісників та ЗСУ.

У Луганській області на території піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства триває ліквідація загоряння лісової підстилки.

Як передають рятувальники, 30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району.

Загорання виникло на площі близько 3 га.

За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину).

До ліквідації пожежі залучено техніку та особовий склад ДСНС та ЗСУ.

За інформацією ДСНС, о 14:40 займання локалізовано на площі 3,4 га.

"Квадракоптером ДСНС обстежено місце пожежі, загрози розповсюдження вогню немає", - інформують у ГУ ДСНС Луганщини.

Гасіння пожежі триває.

Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.

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Автор: Інна Андаліцька