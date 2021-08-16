Очевидці повідомили про ймовірне ураження загиблих електричним струмом.

У Чернігівській області двоє чоловіків потонули в озері під час відпочинку в заміському туристично-готельному комплексі "Бреч" Корюківського району.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, трагедія сталася сьогодні близько 11:00.

"Люди дістали тіла чоловіків і викликали "швидку", але реанімаційні заходи були безуспішними", - уточнили в управлінні.

Як розповіли місцевим журналістам очевидці події, загиблі - співробітники чернігівської ІТ-компанії. Один із чоловіків зненацька пішов під воду, інший підплив до того місця і теж не виплив. Відпочивальники припускають, що обох загиблих вразив струм, бо "вони навіть не робили спроб виплисти - люди одразу пішли під воду і мали конвульсії, які виникають при ураженні електрикою".

Читайте такожПобиття журналіста у Києві: поліція повідомила про підозру двом нападникам"Для того, аби витягти тіла чоловіків з води, електроенергію вимкнули на території всього комплексу. Медики реанімували їх близько години, однак це не дало результатів", - сказали очевидці.

За цим фактом поліція відкрила провадження за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство, призначені експертизи.

У соцмережах висловлюється думка, що струм міг бути у озері від насосів, які качають воду для поливу.

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Автор: Ірина Синельник