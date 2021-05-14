Керівництвом патрульної поліції ініційована службова перевірка цього інциденту.

У Чернігові патрульний, який прибув на виклик про домашнє насильство, смертельно поранив нападника з двома ножами.

Читайте такожМинулого року в результаті домашнього насильства в Україні скоєно 70 умисних вбивствЯк повідомив УНІАН речник патрульної поліції у Чернігівській області Віталій Копистко, на лінію «102» сьогодні надійшов виклик про домашнє насильство в одній із квартир на вулиці Жабинського в Чернігові.

У поліцію зателефонував сусід пари та повідомив про жіночі крики з проханням про допомогу і нібито погрози чоловіка жінці фізичною розправою. Крім цього, чоловік, який телефонував сказав, що йому теж сьогодні цей сусід погрожував ножем.

За адресою виклику прибули два екіпажі поліції, поліцейські з вулиці чули крики жінки.

Копистко зазначив, оскільки існувала загроза життю жінки, поліцейські підручними засобами відчинили квартиру і побачили там чоловіка з двома ножами.

«Чоловік був агресивний і на прохання поліції покласти ножі не реагував, а в якийсь момент він рушив на поліцейських. Один з них застосував табельну зброю та поранив нападника», - уточнив речник патрульної поліції.

Патрульні викликали швидку допомогу і намагалися надати першу медичну допомогу. Медики «швидкої» тривалий час реанімували 45-річного нападника, але врятувати його не змогли.

Керівництвом патрульної поліції ініційована службова перевірка цього інциденту. В Головному управлінні Нацполіції в області уточнили, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження та кваліфікацію цієї події.

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Автор: Ірина Синельник