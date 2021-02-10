Сусіди звернулися до дільничного через затоплення квартири

У Чернігові в квартирі однієї з багатоповерхівок на вул. Рокоссовського виявили тіло чоловіка, який помер кілька років тому.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

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Згідно з інформацією, жителі будинку викликали дільничого, оскільки з квартири зверху лилася вода. Після відкриття квартири, там виявили тіло чоловіка, який помер, за попередніми оцінками, півтора-два роки тому. Свого сусіда жителі будинку якраз і не бачили десь зо два роки.

Померлий 1972 року народження, чи є в його смерті кримінальна складова, наразі не відомо. Чи мав він рідних, у поліції теж не уточнюють.

"На місці події працює слідчо-оперативна група, про якісь висновки зараз говорити зарано", - прокоментували у секторі комунікацій ГУ НП в області.

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Автор: Ірина Синельник