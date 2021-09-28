Чоловік свою провину не визнає, вирок суду оскаржуватиме.

У Чернігові засудили тренера з веслування, під час занять з яким потонув 17-річний юнак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Чернігівській окружній прокуратурі, відповідний вирок виніс сьогодні Новозаводський районний суд Чернігова.

"Тренера однієї з чернігівських дитячо-юнацьких спортивних шкіл визнано винним у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітнього вихованця під час проведення тренування, в результаті чого останній потонув", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка обвинуватили за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України.

Читайте такожНа вулиці схиляв до інтиму 14-річну: в Одесі чоловік потрапив в ізолятор за розбещення дівчинки (фото)Прокурором в суді доведено, що обвинувачений у травні 2020 року організував проведення навчально-тренувального заняття з веслування на каное зі своїм учнем на гідрокар’єрі в житловому районі "Лісковиця" Чернігова.

Під час тренування юнак випав з каное і потонув у водоймі. Попри невизнання своєї вини обвинуваченим, судом призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням обов’язків тренера-викладача з веслування на байдарках каное упродовж одного року зі встановленням іспитового строку на один рік.

Тренер повідомив журналістам, що з вироком суду не погоджується і буде його оскаржувати.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині солдат під час завантаження військової техніки опинився між двома транспортними засобами. Він загинув.

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Автор: Ірина Синельник