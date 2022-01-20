До операції задіяли усі екіпажі патрульної поліції, які працюють у місті.

У Чернівцях правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торговельного центру "Майдан", який розташований на розі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, сьогодні на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення про замінування ТЦ "Майдан".

За повідомленням прес-служби, на місце події направили усі екіпажі патрульної поліції, які працюють у місті, для евакуації населення та огородження території.

На місці події наразі працюють десятки правоохоронців, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, "швидка допомога" та інші служби.

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