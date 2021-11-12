У Дніпрі 12-річна дівчинка спробувала накласти на себе руки, випивши пачку таблеток.

Про це пише Інформатор з посиланням прес-службу Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та головлікаря обласної дитячої лікарні Олексія Власова.

Повідомляється, що дівчинка випила цілу пачку таблеток "Мефенамінова кислота". Причиною такого вчинку могла стати смерть її дідуся.

Зараз дівчинка перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. Її життю нічого не загрожує.

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Автор: Віолетта Орлова