У Дніпрі на бульварі Слави чоловік повісився у під'їзді житлового будинку.
Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на власні джерела.
На місці події підтвердили те, що чоловік скоїв суїцид в одному з будинків у п'ятницю, 11 червня.
За попередньою інформацією, він помер у під'їзді.
«Чоловік повісився між поверхами на електричному дроті. Тіло знайшли близько 23: 00. Напередодні померлий посварився з дружиною», – йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Дніпрі пацієнтка з раком та коронавірусом викинулася з вікна - ЗМІОфіційної інформації про подію на цей час немає.
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