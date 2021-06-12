Повідомляється, що померлий скоїв суїцид між поверхами, використовуючи електричний дріт.

У Дніпрі на бульварі Слави чоловік повісився у під'їзді житлового будинку.

Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на власні джерела.

На місці події підтвердили те, що чоловік скоїв суїцид в одному з будинків у п'ятницю, 11 червня.

За попередньою інформацією, він помер у під'їзді.

«Чоловік повісився між поверхами на електричному дроті. Тіло знайшли близько 23: 00. Напередодні померлий посварився з дружиною», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц