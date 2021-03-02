Зараз пацієнт перебуває у важкому стані в реанімації.

У Дніпрі сталася спроба самогубства, яку вчинив 54-літній пацієнт з важкою формою коронавірусу.

Деталі інциденту розповів у Facebook головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, чоловіка 12 лютого госпіталізували до "ковідного" відділення однієї з лікарень міста з 95% ураженням легень та двобічним пневмотораксом. Згодом його прооперували та встановили два дренажі. Продовження історії виявилося несподіваним.

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"Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу. В суботу пацієнта доставили в Мечникова. Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - розповів Риженко.

Раніше пацієнт Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги з другої спроби покінчив з життям.

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Автор: Юрій Годован