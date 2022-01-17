Про це повідомила матір Тараса Познякова, вона назвала дату та час його відспівування у Києві та поховання у Дніпрі.

У Дніпрі поховають водія BlaBlaCar Тараса Познякова, якого вбили ще у 2016 році. Тіло чоловіка знайшли у грудні 2021 року, тепер родичі загиблого нарешті можуть провести церемонію прощання із ним.

Про дату та місце відспівування й поховання водія BlaBlaCar на своїй сторінці у Facebook розповіла його матір Ольга Король.

Вона зазначила, що їй було дуже важко написати про поховання сина. Проте жінка усе ж знайшла сили.

"Починаю писати цей пост вже стільки разів, що не перелічити. Хочу написати коротко, а сльози заливають екран… Завершені необхідні експертизи та ми можемо забрати нашого синочка…Не можу написати "відбудеться прощання з Тарасиком"…., адже він завжди поруч з нами, з його турботою, з його оптимізмом, широкою посмішкою та відкритою душею!!!! Так було раніше, так є сьогодні й так буде завжди!!!", - повідомила матір вбитого водія BlaBlaCar.

Також матір Познякова розповіла про те, як їй боляче переживати цю трагедію. За словами жінки, рана від смерті сина не лікується.

Читайте такожУ Верховному суді поставили крапку у справі щодо вбивства водія Blablacar Познякова"Дорогі друзі!!! Повідомляємо, що відспівування відбудеться 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі о 13.00 (Київ, вул.Трьохсвятительська, 8, вхід до собору в масках. Поховання 21 січня о 11.00 годині в Дніпрі", - додала матір водія.

Що відомо про вбивство Познякова

4 квітня 2016 року мати 25-річного львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку. 6 квітня поліція оголосила Познякова в розшук.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль "Ауді А-6" виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

23 березня 2019 року в Києві під час святкування власного дня народження на орендованій квартирі, Кінгісепп підірвався на вибуховому пристрої та від отриманих поранень загинув.

28 травня 2019 року вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області Голуба засуджено до довічного позбавлення волі.

7 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила вирок щодо довічного позбавлення волі Голуба без змін.

9 грудня 2021 року стало відомо, що СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar Познякова. До пошукових робіт була залучена важка техніка, а також застосоване спеціальне технічне обладнання Збройних сил.