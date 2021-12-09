Спецслужба перевіряє інформацію про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Співробітники Служби безпеки знайшли тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar, який працював в одному із судів Львова, Тараса Познякова.

Як УНІАН стало відомо з власних джерел, на початку 2016 року із зони АТО до Києва повернулись бійці "Правого сектору" громадянин РФ Луан Кінгісепп та громадянин України Дмитро Голуб.

Наприкінці березня 2016 року вони зареєструвались на онлайн-сервісі BlaBlaCar під вигаданими акаунтом та зареєструвалися на поїздку з Позняковим.

Згодом Кінгісепп та Голуб поїхали до Львова, звідки в авто Познякова вирушили до Києва.

"Того ж дня, на ділянці дороги "Житомир-Київ", між селищами Бузова та Гурівщина, Познякова було вбито пострілами з пістолету ТТ, які здійснив Кінгісепп. 4 квітня Кінгісепп та Голуб закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку", - зазначило джерело.

Вбивці сховали авто в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.

Читайте такожЗМІ дізналися нові деталі про жахливу ДТП під Черніговом: жертв можна було уникнути"Пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства...", - повідомив співрозмовник.

Однак згодом слідчі СБУ отримали інформацію щодо обставин вбивства Познякова та його місця поховання.

До пошукових робіт була залучена важка техніка, а також застосоване спеціальне технічне обладнання Збройних сил.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі співробітники СБУ відшукали труп Познякова.

"Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства. Попередньо кримінальне провадження кваліфіковане за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - зазначив він.

Що відомо про вбивство Познякова

4 квітня 2016 року мати 25-річного львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль "Ауді А-6" виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

23 березня 2019 року в Києві під час святкування власного дня народження на орендованій квартирі, Кінгісепп підірвався на вибуховому пристрої та від отриманих поранень загинув.

28 травня 2019 року вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області Голуба засуджено до довічного позбавлення волі.

7 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила вирок щодо довічного позбавлення волі Голуба без змін.

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Автор: Антоніна Доломанжи