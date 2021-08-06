У Дніпрі підполковник СБУ скоїв суїцид. Старшого оперуповноваженого відділу "Т" (департамент захисту національної державності) Служби безпеки в Дніпропетровській області знайшли повішеним. Також правоохоронці знайшли записку, в якій підполковник вказав, хто винен у його смерті.
Про це в Telegram повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
Так, Мосійчук опублікував фотографію документа, у якому йдеться про виявлення тіла. На фотокопії замазане прізвище загиблого, однак вказана хронологія подій.
5 серпня на стільниковий телефон начальника ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області полковника Хмари надійшло повідомлення. Там було написано, що дружина підполковника має намір поговорити з начальником свого чоловіка. Також жінка надіслала SMS-повідомлення, зміст якого був дуже схожим на передсмертну записку.
Читайте такожНа Миколаївщині тиран у суді погрожував убити власну матірПравоохоронці одразу почали шукати підполковника та знайшли його у лісосмузі мертвим. У документі, який показав Мосійчук, вказано, що чоловік скоїв суїцид шляхом повішення.
"При ньому була передсмертна записка в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу "Т" та його заступника", - додав колишній нардеп.
У поліції та СБУ інцидент поки не коментують. Деталі уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі скоїв самогубство тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Ізмаїльського відділу Управління патрульної поліції. На ньому не знайшли слідів насильства.
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