Всередині знайшли тіла трьох чоловіків.

У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.Читайте такожУ Києві під час пожежі чоловік викинувся з вікна (відео)

"15-го грудня о 23:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на двох господарів", - повідомили рятувальники.

Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла трьох чоловіків. Подробиці події встановлюються.

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Автор: Ольга Робейко